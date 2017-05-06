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Остатки средств на корсчетах банков 5 мая
12:30 05.05.2017 |
Национальный банк Украины определил остатки средств на корреспондентских и транзитных счетах.
Официальный курс НБУ на 5 мая- 26,485778 грн/$1.
|Дата
|сумма, млн грн
|28 апреля
|45145.5
|3 мая
|46812.9
|4 мая
|43349.0
|5 мая
|43530.3
Данные: Нацбанк Украины.
Официальный курс НБУ на 5 мая- 26,485778 грн/$1.
По материалам:
Интерфакс-Украина
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