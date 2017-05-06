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Мировой спрос на золото в I квартале упал на 18%, предложение - на 12%
10:29 05.05.2017 |
Мировой спрос на золото в I квартале 2017 года упал на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 1 тыс. 34,5 тонны, говорится в отчете World Gold Council (WGC).
Во многом снижения связано с высокой базой сравнения: потребление золота в январе-марте 2016 года был рекордным для первого квартала.
Приток золота в ETF (exchange traded funds - биржевые инвестиционные фонды) в I квартале 2017 года составил солидные 109,1 тонны, что, тем не менее, втрое меньше притока в I квартале 2016 года. Спрос со стороны центробанков также сократился, закупки составили 76,3 тонны, на 27% меньше, чем я январе-марте 2016 года.
Инвестиции в монеты и слитки были "здоровыми" - 289,8 тонны, на 9% выше уровня I квартала 2016 года. Спрос на ювелирные украшения и золото для технических нужд укрепился, составив 480,9 тонны и 78,5 тонны соответственно. В том числе в Индии спрос на золотые украшения вырос на 16%, до 92,3 тонны, в Китае - сократился на 2%, до 176,5 тонны.
Предложение на рынке золота сократилось на 12%, до 1,032 тыс. тонн. Добыча осталась примерно на уровне прошлого года - 764 тонны. Вторичная переработка упала на 21%, до 283 тонн. На конец I квартала в мире было захеджировано 237 тонн золота, с начала года этот показатель снизился на 15 тонн, в то время как в I квартале 2016 года мировой хедж-портфель пополнился на 47,5 тонны.
Спрос и предложение на рынке золота, тонны:
|Показатель
|I квартал 2017 г.
|I квартал 2016 г.
|Динамика
|СПРОС
|1 034,5
|1 261,8
|-18%
|Ювелирные украшения
|480,9
|474,4
|1%
|Технологические нужды
|78,5
|76,4
|3%
|Инвестиции
|398,9
|606,9
|-34%
|- монеты и слитки
|289,8
|264,9
|9%
|- ETF и схожие инструменты
|109,1
|342,1
|-68%
|Центробанки
|76,3
|104,1
|-27%
|ПРЕДЛОЖЕНИЕ
|1 032,0
|1 175,2
|-12%
|Добыча
|764,0
|767,8
|0%
|Хедж
|(15,0)
|47,5
|-
|Вторичное золото
|283,0
|360,0
|-21%
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