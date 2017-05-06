Мировой спрос на золото в I квартале упал на 18%, предложение - на 12%

Мировой спрос на золото в I квартале 2017 года упал на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 1 тыс. 34,5 тонны, говорится в отчете World Gold Council (WGC).

Во многом снижения связано с высокой базой сравнения: потребление золота в январе-марте 2016 года был рекордным для первого квартала.

Приток золота в ETF (exchange traded funds - биржевые инвестиционные фонды) в I квартале 2017 года составил солидные 109,1 тонны, что, тем не менее, втрое меньше притока в I квартале 2016 года. Спрос со стороны центробанков также сократился, закупки составили 76,3 тонны, на 27% меньше, чем я январе-марте 2016 года.

Инвестиции в монеты и слитки были "здоровыми" - 289,8 тонны, на 9% выше уровня I квартала 2016 года. Спрос на ювелирные украшения и золото для технических нужд укрепился, составив 480,9 тонны и 78,5 тонны соответственно. В том числе в Индии спрос на золотые украшения вырос на 16%, до 92,3 тонны, в Китае - сократился на 2%, до 176,5 тонны.

Предложение на рынке золота сократилось на 12%, до 1,032 тыс. тонн. Добыча осталась примерно на уровне прошлого года - 764 тонны. Вторичная переработка упала на 21%, до 283 тонн. На конец I квартала в мире было захеджировано 237 тонн золота, с начала года этот показатель снизился на 15 тонн, в то время как в I квартале 2016 года мировой хедж-портфель пополнился на 47,5 тонны.



Спрос и предложение на рынке золота, тонны: