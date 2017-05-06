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Информация об агентстве
НБУ продал 4 мая банкам депозитные сертификаты на 16 823 млн гривен
10:00 05.05.2017 |
Национальный банк в четверг, 4 мая, продал банкам свои депозитные сертификаты на общую сумму 16 823 млн гривен.
Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.
Нацбанк для регулирования ликвидности банков мобилизовал средства путем проведения тендера по размещению депозитных сертификатов НБУ overnight по средневзвешенной процентной ставке 11,00% годовых 48 банкам на сумму 10 084 млн гривен и сроком на 14 дней по средневзвешенной процентной ставке 13,00% годовых 28 банкам на сумму 6 739 млн гривен.
Как сообщало агентство, НБУ 3 мая продал банкам свои депозитные сертификаты на общую сумму 18 604 млн гривен.
В соответствии с пунктом 2.6 главы 2 Положения о регулировании Национальным банком Украины ликвидности банков Украины, утвержденным постановлением Правления от 30.04.2009 №259, по процентным тендерам по размещению депозитных сертификатов банки самостоятельно предлагают процентную ставку.
В январе-марте Национальный банк для регулирования ликвидности банков мобилизовал (привлек) средств банков на общую сумму 750,294 млрд гривен, что на 12,1% меньше, чем за январь-март 2016 года.
В 2016 году Нацбанк мобилизовал средств банков на общую сумму 2 946,9 млрд гривен.
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