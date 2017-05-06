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4 мая объем торгов долларом на межбанке увеличился на $48,2 млн до $169,8 млн
09:56 05.05.2017 |
В четверг, 4 мая, объем продажи долларов США на межбанке увеличился на 48,2 млн долларов по сравнению с 3 мая до 169,8 млн долларов.
Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.
Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) увеличился на 32,8 млн долларов по сравнению с 3 мая до 210,6 млн долларов.
Как сообщали Українські Новини, в апреле объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке уменьшился на 15%, или на 964,8 млн долларов до 5,464 млрд долларов по сравнению с мартом.
Курс доллара на межбанке после снижения в среду на 5 коп. в четверг опустился на 2 коп. до уровня 26,49 UAH/USD.
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