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Цена золота 5 мая замедлила рост на сильной статистике из США
19:33 05.05.2017 |
Цена золота в пятницу вечером замедлила рост на сильной внутренней статистике по безработице в США в апреле, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 18.47 EET цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,70 доллара, или на 0,06% - до 1229,30 доллара за тройскую унцию. Ранее в ходе торгов пятницы золото дорожало до максимальной отметки в 1236 долларов за тройную унцию, что было вызвано удешевлением доллара к мировым валютам. Стоимость июльского фьючерса на серебро росла на 0,17% - до 16,33 доллара за унцию.
Как сообщило министерство труда США в пятницу днем, уровень безработицы в стране в апреле неожиданно опустился до 4,4% с мартовских 4,5%, что стало самым низким показателем за последнее десятилетие. Аналитики ожидали, что безработица выросла на 4,6%. Выше прогноза оказался и показатель роста числа рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики - на 211 тысяч. Аналитики ожидали рост на 185 тысяч.
Минтруд США также сообщил, что почасовая заработная плата в стране в апреле выросла на 2,5% в годовом выражении и составила 26,19 доллара. В месячном выражении почасовая зарплата выросла на 0,26%, или на 7 центов. Позитивные данные по рынку труда усиливают ожидания скорого повышения базовой процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США. Улучшение динамики в этой сфере является одним из ключевых условий для подобного решения.
Ожидания повышения ставки, в свою очередь, оказывают давление на стоимость золота - такой шаг может привести к росту курса доллара, сделав драгметалл дороже для держателей других валют.
"В целом в этом отчете (об уровне безработицы в США - ред.) нет ничего, что могло бы заставить ФРС долго думать о (возможном повышении - ред.) ставки в июне", - приводит газета The Wall Street Journal мнение директора торгов сырьевой продукции на BMO Capital Markets Corp. Тая Вонга (Tai Wong).
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