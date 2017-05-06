Евро дорожает к доллару 5 мая в преддверии второго тура выборов во Франции

Курс евро растет к доллару, поскольку трейдеры ожидают победы Эммануэля Макрона во втором туре выборов президента во Франции, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.52 EET курс евро к доллару рос до 1,0998 доллара за евро с 1,0986 доллара за евро на предыдущем закрытии. Курс доллара к иене увеличивался до 112,62 иены за доллар со 112,46 иены на прошлых торгах. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,17%, до 98,61 пункта.

Первый тур выборов президента Франции прошел 23 апреля. По его итогам из 11 кандидатов на пост главы государства двое прошли во второй тур: лидер движения "Вперед", экс-министр экономики страны Эммануэль Макрон, который набрал 24,01% голосов, и кандидат от партии "Национальный Фронт" Марин Ле Пен с 21,3% голосов. Второй тур состоится 7 мая.

По данным опроса, проведенного исследовательским институтом Elabe по заказу телеканала BFMTV, Макрону отдали предпочтение 63% телезрителей, а Ле Пен - 34%. Участники рынка с опасением относятся к возможной победе на выборах Ле Пен, поскольку она призывала к выходу Франции из еврозоны.

По словам аналитиков, трейдеры прогнозируют, что курс евро к доллару превысит отметку в 1,10 доллара за евро, если победу на выборах, как и ожидается, одержит Макрон, пишет агентство Рейтер.

На рост курса доллара к иене повлияла статистика из США по рынку труда, отмечает агентство. Как сообщило министерство труда страны, уровень безработицы в США в апреле снизился до 4,4% с мартовских 4,5%, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 211 тысяч. При этом аналитики ожидали, что безработица в апреле составила 4,6%, а число рабочих мест выросло на 185 тысяч.