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ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 4 мая
18:48 04.05.2017 |
Национальный банк Украины приводит данные по облигациям внутреннего государственного займа в обращении на 4 мая 2017 года.
ОВГЗ по сумме основного долга, млн грн
|Дата
|Всего
|НБУ
|Банки
|Другие
|Нерезиденты
|на 03.01
|667557.17
|381945.90
|255465.23
|23686.83
|6459.21
|на 01.02
|667466.26
|383343.59
|253825.28
|23999.01
|6298.38
|на 01.03
|685530.87
|382074.41
|272951.19
|24580.08
|5925.19
|на 03.04
|696616.22
|383021.88
|284938.24
|23239.66
|5416.44
|на 25.04
|689222.96
|377914.69
|283895.63
|22071.11
|5341.53
|на 26.04
|689076.21
|377914.69
|283748.47
|22075.94
|5337.11
|на 27.04
|688981.05
|377914.69
|283654.59
|22083.48
|5328.29
|на 28.04
|688830.88
|377914.69
|283410.03
|22185.36
|5320.80
|на 03.05
|688886.16
|377914.69
|283444.94
|22203.84
|5322.70
|на 04.05
|688636.03
|377914.69
|283202.14
|22204.02
|5315.19
Данные: НБУ.
Официальный курс НБУ на 4 мая– 26,523425 грн/$1.
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