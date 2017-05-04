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Фунт стерлингов дорожает к доллару 4 мая на позитивной статистике Великобритании
14:24 04.05.2017 |
Курс британского фунта стерлингов к доллару растет в четверг днем благодаря позитивной статистике индекса деловой активности (PMI) в сфере услуг Великобритании, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13.46 EET курс фунта к доллару рос до 1,2887 доллара с 1,2868 доллара за фунт на предыдущем закрытии. При этом ранее в ходе торгов пара поднималась до отметки в 1,2904 доллара за фунт.
Курс евро к доллару увеличивался до 1,0930 доллара за евро с 1,0886 доллара за евро на предыдущем закрытии. Курс доллара к иене поднимался до 112,94 иены за доллар со 112,75 иены на прошлых торгах. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,22%, до 99,17 пункта.
Как сообщила исследовательская компания Markit/CIPS, PMI в сфере услуг Великобритании в апреле показал крупнейшие темпы роста с декабря 2016 года, поднявшись до 55,8 пункта с 55 пунктов в марте. Аналитики, напротив, ожидали снижения индикатора до 54,5 пунктов. Фунт начал резкое укрепление сразу после выхода этой статистики.
"Крупнейший сектор экономики Великобритании начал второй квартал ростом, показав самые высокие показатели в этом году", - приводятся в сообщении Markit/CIPS слова директора по связям с клиентами Chartered Institute of Procurement & Supply Данкана Брока (Duncan Brock).
"Благоприятный экономический фон помог укрепить британский сектор услуг, причем устойчивый спрос наблюдался как внутри страны, так и за рубежом", - пояснил он.
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