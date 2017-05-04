НБУ купил $54,6 млн на аукционе в четверг при предложении $65,1 млн

Национальный банк купил 54,6 млн долларов на аукционе в четверг при предложении 65,1 млн долларов.
Об этом говорится в сообщении регулятора, передают Українські Новини.
Минимальный курс покупки инвалюты составил 26,49 UAH/USD, тогда как отдельные банки хотели продать регулятору валюту по 26,50 UAH/USD.
Результаты валютных аукционов НБУ
|Дата
|04.05.17
|27.04.17
| Общий объем заявок субъектов рынка, принятых на аукцион в соответствии с условиями его проведения, млн $
| 65.10
| 33.50
| Курсы гривны, заявленные участниками аукциона, грн/$1
|
|
| максимальный
| 26.5200
| 26.5750
| минимальный
| 26.4900
| 26.5500
| Курсы гривни по результатам аукциона, грн/$1
|
|
| средневзвешенный
| 26.4989
| 26.5573
| максимальный
| 26.5000
| 26.5600
| минимальный
| 26.4900
| 26.5500
| Общий объем удовлетворенных заявок участников аукциона, $ млн
| 54.60
| 30.70
Данные: НБУ.
Это первый аукцион по покупке инвалюты в мае.
Как сообщали Українські Новини, в апреле НБУ купил 201,3 млн долларов на аукционах.Курс межбанк
.