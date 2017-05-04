3 мая объем торгов долларом на межбанке уменьшился на $12,3 млн до $121,6 млн

В среду, 3 мая, объем продажи долларов США на межбанке уменьшился на 12,3 млн долларов по сравнению с 28 апреля до 121,6 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) увеличился на 5,9 млн долларов по сравнению с 28 апреля до 177,8 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в марте объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке увеличился на 19,4%, или на 1,045 млрд долларов до 6,429 млрд долларов по сравнению с февралем.

Курс доллара на межбанке после роста в пятницу на 1 коп. в среду снизился на 5 коп. до уровня 26,51 UAH/USD.