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Цена золота по-прежнему снижается на итогах заседания ФРС США
09:10 04.05.2017 |
Стоимость золота снижается утром в четверг, так как трейдеры продолжают отыгрывать итоги заседания ФРС США по монетарной политике, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 08.35 EET цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 8,50 доллара, или на 0,67% - до 1240,10 долларов за тройскую унцию. Стоимость июльского фьючерса на серебро росла на 0,11% - до 16,57 доллара за унцию.
В среду комитет по открытым рынкам ФРС США сохранил базовую процентную ставку на уровне 0,75-1% годовых. Решение совпало с прогнозами аналитиков. Регулятор отметил, что рынок труда США продолжает укрепляться, несмотря на то, что экономическая активность в стране замедлилась. Федрезерв также добавил, что замедление является, вероятно, временным явлением.
На этом фоне золото дешевело в ходе торгов среды до уровня в 1236,40 доллара за тройскую унцию, что стало минимумом с 21 марта. Цена серебра опускалась до уровня в 16,415 доллара за унцию, что является минимумом с 3 января.
На стоимость драгметалла оказывают давление ожидания повышения ставки ФРС на следующем заседании. По данным CME Group, инвесторы оценивают вероятность такого шага в июне в 73,8%.
Золото чувствительно к изменению ставки ФРС. Повышение ставки по итогам июньского заседания могло бы привести к росту курса доллара, сделав золото дороже для держателей других валют.
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