Доллар США 4 мая дешевеет относительно основных мировых валют

Курс доллара США дешевеет относительно основных мировых валют в ходе торгов в четверг.

В частности, рост стоимости единой европейской валюты поддерживают результаты дебатов кандидатов в президенты Франции, сообщает MarketWatch.

Центрист Эмманюэль Макрон (кандидат от движения "Вперед") произвел более благоприятное впечатление на французов в ходе теледебатов, проходивших в среду вечером, по сравнению с соперницей Марин Ле Пен (кандидат от "Национального фронта"), свидетельствуют результаты ряда опросов. Большинство респондентов, участвовавших в исследовании компании OpinionWay-Orpi, планируют отдать свой голос во втором туре выборов за Э.Макрона - 61% против 39% за М.Де Пен. Опрос, в ходе которого было опрошено более 2,2 тыс. человек, проводился в интернете 1-3 мая.

Второй тур президентских выборов во Франции пройдет 7 мая.

Евро торгуется днем в районе $1,0941 против $1,0886 на закрытие предыдущей сессии.

Курс евро находится сейчас около 123,33 иены по сравнению со 122,74 иены днем ранее. Стоимость доллара составляет 112,68 иены против 112,75 иены в среду.

Индекс ICE U.S. Dollar, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, уменьшился на 0,31%. Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, опустился на 0,15%.

