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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Остатки средств на корреспондентских и транзитных счетах банков 3 мая

11:54 03.05.2017 |

Финансы

Национальный банк Украины определил остатки средств на корреспондентских и транзитных счетах.
Датасумма, млн грн
27 апреля 51794.2
28 апреля 45145.5
3 мая 46812.9

Данные: Нацбанк Украины.

Курс НБУ.
По материалам: Интерфакс-Украина
 

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