Остатки средств на корреспондентских и транзитных счетах банков 3 мая

|Дата
|сумма, млн грн
|27 апреля
|51794.2
|28 апреля
|45145.5
|3 мая
|46812.9
Данные: Нацбанк Украины.
Топливно-энергетический комплекс
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Информация об агентстве
11:54 03.05.2017 |
|Дата
|сумма, млн грн
|27 апреля
|51794.2
|28 апреля
|45145.5
|3 мая
|46812.9
Данные: Нацбанк Украины.
|
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