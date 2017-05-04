Финансовые новости
- |
- 04.05.17
- |
- 23:10
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
НБУ продал 28 апреля банкам депозитные сертификаты на 16 285 млн гривен
10:42 03.05.2017 |
Национальный банк в пятницу, 28 апреля, продал банкам свои депозитные сертификаты на общую сумму 16 285 млн гривен.
Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.
Нацбанк для регулирования ликвидности банков мобилизовал средства путем проведения тендера по размещению депозитных сертификатов НБУ overnight по средневзвешенной процентной ставке 11,00% годовых 51 банку на сумму 7 653 млн гривен и сроком на 14 дней по средневзвешенной процентной ставке 13,00% годовых 41 банку на сумму 8 632 млн гривен.
Как сообщали Українські Новини, НБУ 27 апреля продал банкам свои депозитные сертификаты на общую сумму 10 077 млн гривен.
В соответствии с пунктом 2.6 главы 2 Положения о регулировании Национальным банком Украины ликвидности банков Украины, утвержденным постановлением правления от 30.04.2009 №259, по процентным тендерам по размещению депозитных сертификатов банки самостоятельно предлагают процентную ставку.
В январе-марте Национальный банк для регулирования ликвидности банков мобилизовал (привлек) средств банков на общую сумму 750,294 млрд гривен, что на 12,1% меньше, чем за январь-март 2016 года.
В 2016 году Нацбанк мобилизовал средств банков на общую сумму 2 946,9 млрд гривен.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Нацбанк снова поддержал курс доллара на межбанке, не дал экспортерам его обвалить
ТОП-НОВОСТИ
|В Европарламенте поддержали расширение квот на товары из Украины
|Объем реализованной промпродукции в Украине в январе-марте 2017г. увеличился на 34,7%
|Назначение главы Нацбанка переносится на осень
|Интерпол не хочет искать Януковича. Кто виноват
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Нацбанк снова поддержал курс доллара на межбанке, не дал экспортерам его обвалить
|Золото дешевеет 4 мая на фоне ослабления политической неопределенности во Франции
|Фондовый рынок Украины 4 мая возобновил рост
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 4 мая
|Доллар США 4 мая дешевеет относительно основных мировых валют
|В апреле население продало валюты на $356 млн больше, чем купило
Это интересно
|Virgin Galactic успешно провела важные испытания туристического космического корабля
|Илон Маск показал футуристичную систему автомобильных туннелей
|SpaceX впервые вывела на орбиту военный спутник
|Mercedes-Benz подготовила две специальные модификации внедорожника G-Class
|Microsoft представила Microsoft Surface Laptop с нестандартным экраном, алькантарой, хорошей автономностью и ОС Windows 10 S
|Китайский стартап Didi привлек $5,5 млрд инвестиций, оценен в $50 млрд
|Начались продажи смартфонов BlackBerry Keyone