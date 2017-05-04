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28 апреля объем торгов долларом на межбанке уменьшился на $26,3 млн до $133,9 млн
10:37 03.05.2017 |
В пятницу, 28 апреля, объем продажи долларов США на межбанке уменьшился на 26,3 млн долларов по сравнению с 27 апреля до 133,9 млн долларов.
Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.
Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) уменьшился на 38 млн долларов по сравнению с 27 апреля до 171,9 млн долларов.
Как сообщали Українські Новини, в марте объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке увеличился на 19,4%, или на 1,045 млрд долларов до 6,429 млрд долларов по сравнению с февралем.
Курс доллара на межбанке после снижения в четверг на 4 коп. в пятницу вырос на 1 коп. до уровня 26,56 UAH/USD.
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