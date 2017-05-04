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Цены на золото ускорили снижение 3 мая на фоне сохранения ставки ФРС
23:20 03.05.2017 |
Цены на золото и стоимость меди ускорили снижение сразу после объявления в 21.00 EET ожидаемого решения Федеральной резервной системы (ФРС) США о сохранении базовой процентной ставки, свидетельствуют данные торгов.
Комитет по открытым рынкам Федеральной резервной системы (ФРС) США по итогам майского заседания сохранил базовую процентную ставку на уровне 07,5-1% годовых.
По состоянию на 21.29 EET июньский фьючерс на золото на нью-йоркской бирже Comex дешевел на 8,3 доллара, или на 0,66%, до 1248,80 доллара за тройскую унцию. Стоимость июльского фьючерса на серебро снижалась на 1,49% - до 16,575 доллара за унцию. Июльские фьючерсы на медь на бирже Comex дешевели на 3,74% - до 2,537 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).
До оглашения решения регулятора июньский фьючерс на золото на Comex дешевел на 0,64%, а июльский фьючерс на серебро - на 1,55%. Июльские фьючерсы на медь дешевели на 3,59%.
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