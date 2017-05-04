Курс доллара к мировым валютам ускорил рост на решении ФРС по ставке

Курс доллара к мировым валютам ускорил рост после объявления ФРС США решения по сохранению базовой процентной ставки, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 21.20 EET индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,26%, до 99,21 пункта. При этом до оглашения итогов заседания он повышался на 0,16%, до 99,11 пункта.

Курс евро к доллару снижался до 1,0905 доллара с 1,0932 доллара на предыдущем закрытии, до вынесения решения по ставке он опускался до 1,0916 доллара. Курс доллара к иене увеличивался до 112,55 иены за доллар со 111,99 иены на предыдущем закрытии. До того, как решение американского регулятора стало известно, доллар дорожал к японской валюте до 112,38 иены за доллар.

Комитет по открытым рынкам Федеральной резервной системы (ФРС) США по итогам майского заседания сохранил базовую процентную ставку на уровне 07,5-1% годовых.