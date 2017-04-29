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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Курс доллара на межбанке может просесть до 26 грн./$

23:59 28.04.2017 |

Финансы

 

Курс доллара на межбанке  может снижаться вплоть до июня-июля, повторив тенденцию 2016 года. Год назад за весну-лето он потерял 5,5%, просев на пике предложения с 27 грн/$ до 25,5 грн/$, напомнил старший аналитик ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

По его мнению, летний курс на отметке 26 грн./$ вполне реален.

С ним согласна и начальник отдела валютних операций Forward Bank Анна Танцюра. «Мы склоняемся к умеренному сценарию. Появившиеся оценки о снижении к отметке 25 грн./$, пока считаем слишком оптимистичными», - подчеркнула банкир.

Лишняя валюта

Украинцы сейчас очень активно избавляются от доллара. Как рассказал UBR.ua директор департамента банкнотного банкинга АБ «Экспресс-Банк» Андрей Львов, неделю назад на каждые $15 тыс. выкупаемых у граждан, приходилось около $1-2 тыс. продажи. Сейчас предложение от людей выросло еще больше.

«Объемы налички, которые люди несут в кассы на этой неделе в среднем уже в 20 раз выше. На $20 тысяч выкупаемой валюты приходится не больше $1 тыс. продаваемой. Это реальное соотношение по нашему банку. Большие банки вообще выкупают у людей за день до $1 млн.», - добавил Андрей Львов.

Активные продажи населения усилили переток валюты на межбанковский рынок. Банкиры смогли за счет выкупаемой налички закрывать контракты своих больших клиентов внутри банка и отдельно заводить на межбанк часть валюты.

«На наличном рынке курс ниже на 25-30 копеек. Выгодно, скупая кэш, закрывать запрос клиентов даже на более выгодных условиях. Например, по контракту стандартно предлагается курс межбанка плюс комиссия 0,5%. Сегодня можно предложить комиссию ниже. В выигрыше - обе стороны», - отметил управляющий директор «Кредит Оптима Банк» Игорь Львов.

Выход «лишнего» доллара на межбанк усилил без того избыточное предложение, которое сформировалось из-за снижения закупок энергоносителей после отопительного сезона и массового выхода на рынок агро- и металлургических предприятий. Аграрии продают больше валюты под посевную, а металлурги нарастили выручку благодаря подросшим мировым ценам.

«Эти аспекты в весенне-летнее время традиционно являются ключевыми для курса. Также на укрепление гривны повлияло сотрудничество с МВФ и получение $1 млрд», - отметил директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куриной.

Если бы не Национальный банк, который за две декады апреля забрал с рынка $186 млн, и еще не меньше $120 млн за 5 последних торговых сессий, то курс американской валюты уже бы опустился к отметке 26,00 грн./$. «Курс доллара мог быть даже ниже - в диапазоне 25,70-25,80 грн/$», - уточнил экс-председатель Вектор-Банка Олег Фесенко.

Майские тренды

После майских праздников гривна должна продолжить укрепляться. Во-первых - граждане станут еще более активно сдавать валюту, готовясь к отпускам, уверен Андрей Львов. Усилят эту тенденцию, по мнению Андрея Шевчишина, и снятие визового режима с ЕС, а также заграничные гости, которые посетят страну на Евровидение.

И хотя количество иностранцев, которые приедут в Украину, будет в разы меньше, чем на футбольном чемпионате Евро-2012, минимум $20 млн. кэша они должны потратить (в 2012 г. - до $1 млрд.) Как заявлял вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко, ожидается приезд 20 тыс. иностранных граждан против 7 тыс. человек в 2005 году.

«Конечно, они привыкли рассчитываться картами. Но, думаю, каждый иностранец до тысячи долларов наличных может поменять. Поэтому, на минимум, на $10-15 млн., наверное, можно рассчитывать», - предположил Олег Фесенко. Его коллега Андрей Львов более оптимистичен и ждет выхода на рынок до $50 млн. наличной «зелени».

По его оценкам, ближе к Евровидению, доллар может опуститься на 30-50 копеек. «Наличный доллар вполне может оказаться у отметки 26 грн/$, и даже ниже. Уже сегодня предложение зашкаливает. Из регионов идут запросы на покупку по 26,20 грн/$. Мы ждем, что текущая тенденция по укреплению продлится хотя бы до середины июня. Если бы еще и НБУ менее активно сдерживал укрепление, в мае точно бы получили курс 25,50 грн/$», - отметил Андрей Львов.

На межбанке в первые 10 дней мая также будут условия для снижения доллара. Как отметил Олег Куринной, тренд сохранится из-за отложенного предложения, которое будет формироваться в майские выходные. Однако курс межбанка в ближайшие неделю-полторы, по его оценке, не будет ниже чем 26.50 грн/$. А дальнейшее укрепление гривны и его темпы в безналичном сегменте определят валютный выторг аграриев и металлургов в зависимости от международных цен, а также объемы перетока валюты на межбанк из наличного сегмента.

Если в мире ничего резко не изменится - из-за выборов во Франции, конфликта США и Северной Кореи, обвала цен на металл и пр., то действие благоприятных для гривны чисто украинских ситуативных факторов может сохраниться даже до середины июля. Потом начнется рост доллара. «Включится фактор экспорта зерна. Экспортерам нужна слабая гривна, чтобы играть с ценой по форвардным контрактам», - отметил Олег Фесенко.

Осенний курс

С середины лета на котировки гривна-доллар уже будут больше влиять глобальные макроэкономические факторы. Опять встанет вопрос транша МВФ, более реально «прорисуются» потери из-за блокады восточных регионов и снижения выручки металлургов от утраты части предприятий и прогнозируемого падения цен на металл в мире.

«За последний месяц цены на железную руду уже снизились на 14%», - напомнил Олег Куринной. Таким же важным будет урожай и цены на кукурузу и пшеницу, так как 2/5 всего экспорта - это сельскохозпродукция и продовольствие. «Пока прогнозы цен негативны из-за рекордных переходящих запасов зерна», - констатировал Андрей Шевчишин.

На сегодня прогноз НБУ по дефициту платежного баланса 2017 года сохранен на уровне $4,5 млрд, что не дает шансов гривне остаться к концу декабря даже на текущих уровнях. В среднем за год, по ожиданиям банкиров, курс составит 27.20-20.30 грн./$, и то только при сохранении экономической и политической стабильности и сотрудничестве с МВФ.

«К концу года курс доллара традиционно подрастет из-за увеличения импорта топлива в отопительный период», - отметил Олег Куринной. «Без роста экономики и инвестиций глобальных позитивных предпосылок для гривны нет», - резюмировала Анна Танцюра.
 

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