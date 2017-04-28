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Депозитные ставки для физлиц 28.04.17
17:06 28.04.2017 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 28 апреля 2017г.
|Период
|UAH
|USD
|EUR
|депозит
|28.04.17
|27.04.17
|28.04.17
|27.04.17
|28.04.17
|27.04.17
|3 месяца
|14.35
|14.49
|3.20
|3.27
|2.40
|2.45
|6 месяцев
|15.27
|15.37
|3.87
|3.92
|2.97
|3.02
|9 месяцев
|14.43
|14.70
|3.88
|4.00
|2.56
|2.73
|12 месяцев
|15.72
|15.85
|4.63
|4.68
|3.82
|3.85
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
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