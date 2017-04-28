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Топливно-энергетический комплекс
Доллар растет к иене, снижается к евро 28 апреля на данных о ВВП США
16:33 28.04.2017 |
Доллар США продолжает укрепляться относительно иены на торгах в пятницу и сократил снижение к евро на предварительных данных о росте американской экономики в январе-марте.
Как сообщалось, рост ВВП США в первом квартале 2017 года составил 0,7% в пересчете на годовые темпы, что стало минимальным показателем за три года. В четвертом квартале прошлого года американская экономика выросла на 2,1%, и аналитики Уолл-стрит в среднем ожидали замедления темпов роста до 1%.
Позднее будет обнародовано окончательное значение индекса доверия потребителей к экономике США, рассчитываемого Мичиганским университетом. Опрошенные FactSet эксперты полагают, что индикатор в апреле составил 98 пунктов против 96,9 пункта в марте.
Пара евро/доллар торгуется к 16:03 EET на уровне $1,0907 по сравнению с $1,0873 на закрытие предыдущей сессии.
Пара доллар/иена торгуется к указанному времени на уровне 111,59 иены по сравнению со 111,26 иены накануне, курс евро к иене подскочил до 121,68 иены с 120,97 иены по итогам предыдущей сессии.
Ранее сообщалось, что, по предварительным данным, инфляция в еврозоне в апреле ускорилась до 1,2% с 0,7% в марте, что превысило ожидания аналитиков. С начала недели евро вырос к доллару почти на 2%, что является рекордным повышением с июня прошлого года.
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