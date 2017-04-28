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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Остатки средств на корсчетах банков 28 апреля

11:10 28.04.2017 |

Финансы

Национальный банк Украины определил остатки средств на корреспондентских и транзитных счетах.
Датасумма, млн грн
25 апреля 48749.4
26 апреля 49692.0
27 апреля 51794.2
28 апреля 45145.5

Данные: Нацбанк Украины.

Курс НБУ на 28 апреля: 100 Доларов США - 2 655,1453 гривень.
По материалам: Интерфакс-Украина
 

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