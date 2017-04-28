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Остатки средств на корсчетах банков 28 апреля
11:10 28.04.2017 |
Национальный банк Украины определил остатки средств на корреспондентских и транзитных счетах.
Курс НБУ на 28 апреля: 100 Доларов США - 2 655,1453 гривень.
|Дата
|сумма, млн грн
|25 апреля
|48749.4
|26 апреля
|49692.0
|27 апреля
|51794.2
|28 апреля
|45145.5
Данные: Нацбанк Украины.
Курс НБУ на 28 апреля: 100 Доларов США - 2 655,1453 гривень.
По материалам:
Интерфакс-Украина
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