27 апреля объем торгов долларом на межбанке увеличился на $15,6 млн до $160,2 млн

В четверг, 27 апреля, объем продажи долларов США на межбанке увеличился на 15,6 млн долларов по сравнению с 26 апреля до 160,2 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) увеличился на 40,9 млн долларов по сравнению с 26 апреля до 209,9 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в марте объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанке увеличился на 19,4%, или на 1,045 млрд долларов до 6,429 млрд долларов по сравнению с февралем.

Курс доллара на межбанковском валютном рынке после снижения в среду на 4 коп. в четверг опустился на 4 коп. до уровня 26,55 UAH/USD.