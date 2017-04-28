Золото слегка дорожает на словах Трампа о возможности конфликта с КНДР

Стоимость золота незначительно растет в пятницу на фоне комментариев президента США Дональда Трампа об отношениях с Северной Кореей, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 08.56 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,50 доллара, или на 0,04% - до 1266,40 доллара за тройскую унцию. Стоимость июльского фьючерса на серебро поднималась на 0,01% - до 17,34 доллара за унцию.

Ранее в интервью агентству Рейтер Трамп сказал, что существует вероятность большого конфликта с Северной Кореей. При этом он отметил, что хочет мирного разрешения кризиса, добавив, что это очень сложно. Трамп подчеркнул и роль Китая в урегулировании проблемы и сказал что китайский лидер Си Цзиньпин "делает все возможное".

Поддерживает котировки золота и решение Европейского центрального банка (ЕЦБ) сохранить базовую процентную ставку на рекордно низком уровне 0% по итогам апрельского заседания в четверг. Ставка по депозитам сохранена на уровне минус 0,4%, маржинальная ставка осталась на отметке 0,25%. Решения совпали с прогнозами аналитиков.

ЕЦБ также сохранил объем выкупа активов в рамках программы количественного смягчения (QE) на уровне 60 миллиардов евро ежемесячно с апреля по декабрь 2017 года. Регулятор не исключил, что при необходимости программа может быть продлена, а объем выкупаемых активов изменен.