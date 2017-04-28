Финансовые новости
- |
- 28.04.17
- |
- 10:50
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
Золото слегка дорожает на словах Трампа о возможности конфликта с КНДР
09:21 28.04.2017 |
Стоимость золота незначительно растет в пятницу на фоне комментариев президента США Дональда Трампа об отношениях с Северной Кореей, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 08.56 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,50 доллара, или на 0,04% - до 1266,40 доллара за тройскую унцию. Стоимость июльского фьючерса на серебро поднималась на 0,01% - до 17,34 доллара за унцию.
Ранее в интервью агентству Рейтер Трамп сказал, что существует вероятность большого конфликта с Северной Кореей. При этом он отметил, что хочет мирного разрешения кризиса, добавив, что это очень сложно. Трамп подчеркнул и роль Китая в урегулировании проблемы и сказал что китайский лидер Си Цзиньпин "делает все возможное".
Поддерживает котировки золота и решение Европейского центрального банка (ЕЦБ) сохранить базовую процентную ставку на рекордно низком уровне 0% по итогам апрельского заседания в четверг. Ставка по депозитам сохранена на уровне минус 0,4%, маржинальная ставка осталась на отметке 0,25%. Решения совпали с прогнозами аналитиков.
ЕЦБ также сохранил объем выкупа активов в рамках программы количественного смягчения (QE) на уровне 60 миллиардов евро ежемесячно с апреля по декабрь 2017 года. Регулятор не исключил, что при необходимости программа может быть продлена, а объем выкупаемых активов изменен.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Как призрак коммунизма в Одесском горсовете раскачивает город перед 2 мая
|Трамп: военный конфликт с Северной Кореей возможен
|Дефицит госбюджета в первом квартале сократился почти на 8%
|ДТЭК хочет отказаться от антрацита - переходит на "газовый" уголь
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Оперативное состояние межбанковского валютного рынка Украины
|НБУ продал 27 апреля банкам депозитные сертификаты на 10 077 млн гривен
|27 апреля объем торгов долларом на межбанке увеличился на $15,6 млн до $160,2 млн
|Золото слегка дорожает на словах Трампа о возможности конфликта с КНДР
|Иена дорожает к доллару 28 апреля на словах Трампа о возможности конфликта с КНДР
|Биржи АТР снижаются 28 апреля на фоне фиксации инвесторами прибыли
Это интересно
|Samsung и LG рассматривают возможность создания дисплея с загнутыми краями по всем сторонам
|Jeep подготовил для китайцев семиместное "облако"
|VR-шлем DJI Goggles, позволяющий управлять БПЛА жестами, поступит в продажу в мае
|Компания Alphabet начала развозить в США пассажиров на управляемых автопилотом такси
|Uber объявила о намерении создать "летающий автомобиль" к 2020 году
|Google изменит алгоритм поиска для борьбы с фейковыми новостями
|Как два хулигана создали компанию на $1 млрд