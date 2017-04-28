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Топливно-энергетический комплекс
Иена дорожает к доллару 28 апреля на словах Трампа о возможности конфликта с КНДР
09:12 28.04.2017 |
Иена дорожает к доллару на фоне комментариев президента США Дональда Трампа о том, что существует вероятность "большого конфликта" с Северной Кореей, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 08.39 EET курс доллара к иене опускался до 111,19 иены за доллар со 111,26 иены на прошлых торгах. Курс евро к доллару снижался до 1,0860 доллара за евро с 1,0873 доллара за евро на предыдущем закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) увеличивался на 0,05%, до 99,21 пункта.
"Существует шанс, что мы можем закончить большим, большим конфликтом с Северной Кореей", - сказал ранее Трамп в интервью агентству Рейтер. При этом он отметил, что хочет мирного разрешения кризиса, добавив, что это очень сложно. Трамп подчеркнул и роль Китая в урегулировании проблемы вокруг КНДР и сказал что китайский лидер Си Цзиньпин "делает все возможное".
Кроме того, трейдеры обратили внимание на то, что республиканцы в Палате представителей пока не готовы провести голосование об отмене реформы здравоохранения Obamacare. "Мы достигли большого прогресса, и когда у нас будет достаточно голосов, мы проголосуем за это", - цитирует агентство Блумберг лидера республиканского большинства в палате представителей Кевина Маккарти.
"Есть неопределенность, которая включает в себя то, как Трамп выполнит свои предвыборные обещания, и каким будет окончательный исходы президентских выборов во Франции", - цитирует также агентство аналитика CMC Markets Маргарет Ян (Margaret Yang).
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