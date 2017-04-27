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Евро слабо снижается к доллару и дорожает к иене 27 апреля на итогах заседания ЕЦБ и Банка Японии
15:57 27.04.2017 |
Курс евро умеренно опускается в паре с долларом США, однако растет к иене, аналитики оценивают итоги заседаний Европейского центрального банка (ЕЦБ) и Банка Японии.
Евро стоил $1,0890 на 15:33 EET 27 апреля по сравнению с $1,0904 по итогам торгов в Нью-Йорке в среду.
Курс единой европейской валюты к японской составил к этому времени 121,33 иены против 121,10 накануне. Доллар в паре с иеной поднялся до 111,42 иены/$1 по сравнению со 111,06/$1.
ЕЦБ по итогам апрельского заседания оставил ставку по кредитам на нулевом уровне, ставку по депозитам - на уровне минус 0,4%, ставку по маржинальным кредитам - 0,25%. Кроме того, банк снизил объем программы количественного смягчения (QE) в соответствии с планом - с 80 млрд евро до 60 млрд евро в месяц.
Решения банка совпали с ожиданиями большинства аналитиков.
Ранее Банк Японии сохранил основные параметры денежно-кредитной политики, включая целевую доходность 10-летних гособлигаций на уровне около нуля и процентную ставку по депозитам коммерческих банков в ЦБ на уровне минус 0,1%, а также объемы стимулирования экономики.
Вместе с тем центробанк снизил оценку инфляции на текущий финансовый год, но повысил прогнозы роста ВВП на ближайшие два года.
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