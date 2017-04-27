НБУ сохранил объем ОВГЗ в своем портфеле на 377,9 млрд гривен, банки уменьшили на 94 млн до 283,7 млрд гривен 27 апреля

Национальный банк сохранил объем облигаций внутреннего государственного займа в своем портфеле на уровне 377,914 млрд гривен 27 апреля, банки уменьшили на 93,88 млн гривен до 283,654 млрд гривен.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

Объем ОВГЗ в собственности нерезидентов 27 апреля уменьшился на 8,81 млн гривен до 5,328 млрд гривен, в собственности других владельцев увеличился на 7,53 млн гривен до 22,083 млрд гривен.

Объем ОВГЗ в обращении в целом, по данным Нацбанка, 27 апреля уменьшился на 95,17 млн гривен до 688,981 млрд гривен.

Как сообщали Українські Новини, Нацбанк ежедневно публикует данные об объеме гособлигаций, находящихся в собственности тех или иных владельцев.

ОВГЗ, находящиеся в обращении по сумме основного долга, млн гривен: