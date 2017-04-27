НБУ намерен автоматизировать выдачу индивидуальных валютных лицензий

Национальный банк намерен автоматизировать выдачу индивидуальных валютных лицензий.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацбанка, передают Українські Новини.

"Все ограничения снять одновременно невозможно - это дестабилизировало бы ситуацию на валютном рынке, а следовательно, и финансовую систему в целом", - сказал заместитель главы Национального банка Олег Чурий.

В первую очередь отменяются ограничения, касающиеся внешнеторговых операций и притока прямых иностранных инвестиций в страну.

На втором этапе - ограничения по портфельным инвестициям и потоку долгового капитала.

На третьем месте - либерализация финансовых операций для населения за границу.

"Это все прописано в нашей концепции валютной либерализации, согласованной с МВФ и обнародованной в декабре", - уточнил Олег Чурий.

Представитель Нацбанка анонсировал ближайшие шаги по валютной либерализации.

Например, вскоре будет упрощена процедура выдачи индивидуальных валютных лицензий: ключевую роль будут играть банки, а не регулятор.

Лицензирование будет происходить автоматически благодаря специальному IT-решению и с проведением банком платежа.

Как сообщали Українські Новини, в декабре 2016 года Нацбанк заявлял, что планирует постепенно отменить индивидуальные валютные лицензии.