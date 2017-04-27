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Топливно-энергетический комплекс
НБУ объявил аукцион по покупке до $50 млн на межбанке в четверг
12:30 27.04.2017 |
Национальный банк в четверг, 27 апреля, объявил аукцион по покупке до 50 млн долларов на межбанке.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы НБУ, передают Українські Новини.
Информация о результатах аукциона будет обнародована на сайте Нацбанка.
Предложения принимаются до 12:30.
Аукцион объявлен в связи со снижением котировок на межбанке с 26,56-26,59 UAH/USD до 26,53-26,56 UAH/USD.
Как сообщали Українські Новини, в апреле НБУ купил 170,58 млн долларов на аукционах.
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