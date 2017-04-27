26 апреля объем торгов долларом на межбанке уменьшился на $23,6 млн до $144,6 млн

В среду, 26 апреля, объем продажи долларов США на межбанке уменьшился на 23,6 млн долларов по сравнению с 25 апреля до 144,6 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) уменьшился на 24,5 млн долларов по сравнению с 25 апреля до 169 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в марте объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке увеличился на 19,4%, или на 1,045 млрд долларов до 6,429 млрд долларов по сравнению с февралем.

Курс доллара на межбанке после снижения во вторник на 4 коп. в среду опустился на 4 коп. до уровня 26,59 UAH/USD.