Золото дорожает 27 апреля на фоне разочарования в налоговых инициативах Трампа

Стоимость золота растет в четверг, в то время как инвесторы разочарованы в опубликованных в среду налоговых инициативах президента США Дональда Трампа, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 08.54 EET цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 4,40 доллара, или на 0,35% - до 1268,60 доллара за тройскую унцию. Стоимость июльского фьючерса на серебро поднималась на 0,48% - до 17,52 доллара за унцию.

Нынешняя администрация США намерена массово снизить налог на прибыль компаний и подоходный налог на физлиц в надежде, что оживление экономической активности приведет к росту налогооблагаемой базы и в результате не скажется на доходах бюджета.

Как сообщил министр финансов Стивен Мнучин, план Трампа предполагает снижение налога на прибыль компаний до 15% с 35%. Для физических лиц Трамп предлагает упростить налоговое законодательство и также уменьшить налоги.

Но трейдеры обратили внимание на отсутствие конкретики в плане, а также на то, что он просто повторяет предвыборные обещания Трампа. На этом фоне они уходят в "безопасные" активы, к которым традиционно относится золото. Также они реагировали на итоги апрельского заседания Банка Японии.

Японский регулятор ожидаемо сохранил процентную ставку, применяемую к текущим счетам финансовых институтов в ЦБ, на отрицательном уровне - минус 0,1%, а также принял решение продолжить таргетировать доходность 10-летних облигаций на уровне, близком к 0%. ЦБ будет выкупать гособлигации темпами, приблизительно равными текущим, увеличивая активы на своем балансе на 80 триллионов иен в год.