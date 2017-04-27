Доллар дорожает к иене и евро 27 апреля после решения Банка Японии сохранить ставку

Курс доллара растет к иене и евро после подведения итогов апрельского заседания Банка Японии, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 08.37 EET курс евро к доллару снижался до 1,0903 доллара за евро с 1,0905 доллара за евро на предыдущем закрытии. Курс доллара к иене поднимался до 111,21 иены за доллар со 111,06 иены на прошлых торгах. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опускался при этом на 0,07%, до 98,92 пункта.

Доллар укрепляется к основным валютам в связи с сохраняющейся в Японии и еврозоне ультрамягкой монетарной политикой.

Японский регулятор ожидаемо сохранил процентную ставку, применяемую к текущим счетам финансовых институтов в ЦБ, на отрицательном уровне - минус 0,1%, а также принял решение продолжить таргетировать доходность 10-летних облигаций на уровне, близком к 0%. ЦБ будет выкупать гособлигации темпами, приблизительно равными текущим, увеличивая активы на своем балансе на 80 триллионов иен в год.

Инвесторы также ожидают итогов заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ), которые станут известны позднее в четверг. По прогнозам опрошенных агентством Рейтер аналитиков, регулятор сохранит базовую процентную ставку на рекордно низком уровне 0%. Ставка по депозитам, как ожидается, будет сохранена на уровне минус 0,4%.