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Fort Financial Services: Рынки сохраняют позитивный сентимент, йена, золото и нефть под давлением
16:49 26.04.2017 |
Аналитики Fort Financial Services отмечают, что во вторник рост мировых фондовых рынков продолжился, рынки сохраняют позитивный сентимент, хотя темпы роста постепенно замедляются. Основным драйвером рыночного роста выступает позитивный итог президентских выборов во Франции, ослабивший политическую напряженность. Во вторник американские рынки торговались уверенно: индексы прибавили от полпроцента до процента. В фокусе ожидания американских инвесторов - снижение налогового давления на корпорации, детали налогового плана могут быть обнародованы уже в ближайшие дни. Это событие может быть приурочено к 100 дням президентства Трампа. Сезон корпоративной отчетности набирает обороты, и последние данные поддерживают фондовые индексы. На статистическом фронте вчерашние данные оказались позитивными. Продажи новых домов в Америке выросли на 5,8 процента в марте. Доверие потребителей в апреле выросло до 120,3 против ожиданий 122,5. Согласно FedWatch группы CME, трейдеры оценивают повышение ключевой ставки на июньской встрече в 63 процента.
На FOREX в среду американский доллар продолжал укрепляться по отношению к японской валюте, при этом все так же оставаясь слабее относительно евро. Нынешняя ситуация отображает изменение настроений трейдеров на валютном рынке после завершения первого тура голосования во Франции. Снижение геополитических рисков в Европе привело к росту доверия к европейской валюте и снижению спроса на активы-убежища - казначейские облигации, иену и золото.
Влияние выборов во Франции на валютный рынок будет ослабевать, так как инвесторы постепенно переключают свое внимание на заседания руководителей центральных банков Японии и ЕС, которые пройдут в четверг.
Опубликованные сегодня показатели инфляции в Австралии усилили ожидание трейдеров о сохранении процентных ставок центрального банка Австралии без изменений, что негативно отразилось на котировках валюты.
Рынок золота продолжает оставаться под давлением: фьючерсы на драгметалл снизились на азиатских торгах. В подразделении Comex Нью-Йоркской товарной биржи цена на золото с поставкой в июне упала на 0,17 процента, до 1265,00 доллара за унцию, с 6:50 GMT. Рынки сохраняют внимание за геополитической напряженностью в Северной Корее. Вчера страна отметила 85-ю годовщину основания своей армии массовыми военными учениями.
Цены на нефть также находились под давлением на азиатских торгах в среду. Инвесторы анализировали последние данные по запасам, свидетельствующие о неожиданном увеличении запасов нефти в Штатах.
Американский институт нефти вчера опубликовал свой еженедельный отчет о запасах нефти и нефтепродуктов. Согласно данным, запасы нефти к концу прошлой недели прибавили 900 000 барр., в то время как запасы бензина подскочили на 4,4 млн. баррелей, несмотря на ожидания снижения в свете летнего сезона вождения.
По материалам: IAFT News
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