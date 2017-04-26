Остатки средств на корсчетах банков 26 апреля

|Дата
|сумма, млн грн
|21 апреля
|50873.2
|24 апреля
|49495.2
|25 апреля
|48749.4
|26 апреля
|49692.0
Данные: Нацбанк Украины.
Топливно-энергетический комплекс
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Топливно-энергетический комплекс
11:30 26.04.2017 |
|Дата
|сумма, млн грн
|21 апреля
|50873.2
|24 апреля
|49495.2
|25 апреля
|48749.4
|26 апреля
|49692.0
Данные: Нацбанк Украины.
|
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