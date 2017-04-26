"Я не имею права вмешиваться в работу Службы безопасности Украины, но считаю, что там все должно происходить адекватно, без любого паралича работы инвестиционного фонда. Какие портфели инвестиций в Украину зайдут?" – сказал премьер.
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Топливно-энергетический комплекс
НБУ продал 25 апреля банкам депозитные сертификаты на 6 691 млн гривен
10:44 26.04.2017 |
Национальный банк во вторник, 25 апреля, продал банкам свои депозитные сертификаты на общую сумму 6 691 млн гривен.
Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.
Нацбанк для регулирования ликвидности банков мобилизовал средства путем проведения тендера по размещению депозитных сертификатов НБУ overnight по средневзвешенной процентной ставке 11,00% годовых 41 банку на сумму 4 295 млн гривен и сроком на 10 дней по средневзвешенной процентной ставке 13,00% годовых 25 банкам на сумму 2 396 млн гривен.
Как сообщали Українські Новини, НБУ 24 апреля продал банкам свои депозитные сертификаты на общую сумму 9 818 млн гривен.
В соответствии с пунктом 2.6 главы 2 Положения о регулировании Национальным банком Украины ликвидности банков Украины, утвержденным постановлением правления от 30.04.2009 №259, по процентным тендерам по размещению депозитных сертификатов банки самостоятельно предлагают процентную ставку.
В январе-марте Национальный банк для регулирования ликвидности банков мобилизовал (привлек) средств банков на общую сумму 750,294 млрд гривен, что на 12,1% меньше, чем за январь-март 2016 года.
В 2016 году Нацбанк мобилизовал средств банков на общую сумму 2 946,9 млрд гривен.Депозит.
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