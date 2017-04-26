25 апреля объем торгов долларом на межбанке увеличился на $22,6 млн до $168,2 млн

Во вторник, 25 апреля, объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке (межбанк) увеличился на 22,6 млн долларов по сравнению с 24 апреля до 168,2 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) увеличился на 22,8 млн долларов по сравнению с 24 апреля до 193,5 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в марте объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанке увеличился на 19,4%, или на 1,045 млрд долларов до 6,429 млрд долларов по сравнению с февралем.

Курс доллара на межбанке после снижения в понедельник на 5 коп. во вторник опустился на 4 коп. до уровня 26,63 UAH/USD.