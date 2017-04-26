Иена дешевеет к доллару 26 апреля из-за увеличения рисковых настроений

Курс иены к доллару снижается из-за увеличения спроса на рисковые активы на фоне ралли на мировых фондовых рынках, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 08.13 EET курс доллара к иене поднимался до 111,21 иены за доллар со 111,10 иены на прошлых торгах. Курс евро к доллару рос до 1,0938 доллара за евро с 1,0928 доллара за евро на предыдущем закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,06%, до 98,78 пункта.

Во вторник американский фондовый индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite впервые в истории закрылся выше отметки в 6000 пунктов. Промышленный индекс DJIA и индекс широкого рынка S&P 500 также показали положительную динамику. Американские инвесторы ожидали публикации в среду большого пакета налоговых мер, давно обещанных президентом США Дональдом Трампом. Эти меры должны стимулировать экономический рост, что поднимает оптимизм трейдеров.

Кроме того, общеконтинентальный европейский индекс Stoxx Europe 600 закрыл торги вторника на максимальной отметке с августа 2015 года. Европейские инвесторы продолжали отыгрывать итоги первого тура президентских выборов во Франции, который состоялся в воскресенье. По его итогам основатель движения "Вперед" Эммануэль Макрон набрал 23,75% голосов, лидер партии Национальный фронт" Марин Ле Пен - 21,53%. Макрон и Ле Пен прошли во второй тур, который состоится 7 мая.

"Уверенность возвращается, и стоимость иены опустилась. Рынки кажутся намного более расслабленными. Во всем мире мы наблюдаем существенный рост рисковых настроений", - цитирует агентство Блумберг главу отдела инвестиционных стратегий AMP Capital Investors Ltd. Шейна Оливера (Shane Oliver).