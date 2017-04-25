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Топливно-энергетический комплекс
НБУ сохранил объем ОВГЗ в своем портфеле на 377,9 млрд гривен, банки уменьшили на 151 млн до 283,9 млрд гривен 25 апреля
11:41 25.04.2017 |
Национальный банк сохранил объем облигаций внутреннего государственного займа в своем портфеле на уровне 377,914 млрд гривен 25 апреля, банки уменьшили на 151,22 млн гривен до 283,895 млрд гривен.
Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.
Объем ОВГЗ в собственности нерезидентов 25 апреля уменьшился на 17,04 млн гривен до 5,341 млрд гривен, в собственности других владельцев уменьшился на 5,01 млн гривен до 22,071 млрд гривен.
Объем ОВГЗ в обращении в целом, по данным Нацбанка, 25 апреля уменьшился на 173,27 млн гривен до 689,507 млрд гривен.
Как сообщали Українські Новини, Нацбанк ежедневно публикует данные об объеме гособлигаций, находящихся в собственности тех или иных владельцев.
ОВГЗ, находящиеся в обращении по сумме основного долга, млн гривен:
|Дата
|Всего
|НБУ
|Банки
|Другие
|Нерезиденты
|на 11.04
|694892,79
|381088,95
|285316,88
|23088,27
|5398,70
|на 12.04
|694753,83
|381088,95
|285251,02
|23023,06
|5390,80
|на 13.04
|693500,00
|379888,95
|285148,94
|23074,94
|5387,17
|на 14.04
|693464,92
|379888,95
|285057,40
|23133,69
|5384,88
|на 18.04
|693262,12
|379888,95
|284859,05
|23139,68
|5374,44
|на 19.04
|693409,79
|379888,95
|284991,76
|23148,05
|5381,02
|на 20.04
|689617,66
|377914,69
|284544,13
|21789,41
|5369,44
|на 21.04
|689507,17
|377914,69
|284163,30
|22065,82
|5363,36
|на 24.04
|689396,23
|377914,69
|284046,86
|22076,12
|5358,57
|на 25.04
|689222,96
|377914,69
|283895,63
|22071,11
|5341,53
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