НБУ сохранил объем ОВГЗ в своем портфеле на 377,9 млрд гривен, банки уменьшили на 151 млн до 283,9 млрд гривен 25 апреля

Национальный банк сохранил объем облигаций внутреннего государственного займа в своем портфеле на уровне 377,914 млрд гривен 25 апреля, банки уменьшили на 151,22 млн гривен до 283,895 млрд гривен.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

Объем ОВГЗ в собственности нерезидентов 25 апреля уменьшился на 17,04 млн гривен до 5,341 млрд гривен, в собственности других владельцев уменьшился на 5,01 млн гривен до 22,071 млрд гривен.

Объем ОВГЗ в обращении в целом, по данным Нацбанка, 25 апреля уменьшился на 173,27 млн гривен до 689,507 млрд гривен.

Как сообщали Українські Новини, Нацбанк ежедневно публикует данные об объеме гособлигаций, находящихся в собственности тех или иных владельцев.

ОВГЗ, находящиеся в обращении по сумме основного долга, млн гривен:

Дата Всего НБУ Банки Другие Нерезиденты на 11.04 694892,79 381088,95 285316,88 23088,27 5398,70 на 12.04 694753,83 381088,95 285251,02 23023,06 5390,80 на 13.04 693500,00 379888,95 285148,94 23074,94 5387,17 на 14.04 693464,92 379888,95 285057,40 23133,69 5384,88 на 18.04 693262,12 379888,95 284859,05 23139,68 5374,44 на 19.04 693409,79 379888,95 284991,76 23148,05 5381,02 на 20.04 689617,66 377914,69 284544,13 21789,41 5369,44 на 21.04 689507,17 377914,69 284163,30 22065,82 5363,36 на 24.04 689396,23 377914,69 284046,86 22076,12 5358,57 на 25.04 689222,96 377914,69 283895,63 22071,11 5341,53

Курс НБУ.

