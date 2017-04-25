24 апреля объем торгов долларом на межбанке увеличился на $12,9 млн до $145,6 млн

В понедельник, 24 апреля, объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке (межбанк) увеличился на 12,9 млн долларов по сравнению с 21 апреля до 145,6 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) увеличился на 14,6 млн долларов по сравнению с 21 апреля до 170,7 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в марте объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанке увеличился на 19,4%, или на 1,045 млрд долларов до 6,429 млрд долларов по сравнению с февралем.

Курс доллара на межбанке после снижения в пятницу на 3 коп. в понедельник опустился на 5 коп. до уровня 26,67 UAH/USD.