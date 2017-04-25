Цена золота снижается 25 апреля из-за уменьшения спроса на безопасные активы

Золото дешевеет во вторник на фоне снижения спроса на безопасные активы после состоявшегося в воскресенье первого тура президентских выборов во Франции, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 08.24 EET цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 2,80 доллара, или на 0,22% - до 1274,40 доллара за тройскую унцию. Стоимость июльского фьючерса на серебро снижалась на 0,04% - до 17,93 доллара за унцию.

Согласно данным МВД Франции, по итогам первого тура президентских выборов основатель движения "Вперед" Эммануэль Макрон набрал 23,75% голосов, лидер партии Национальный фронт" Марин Ле Пен - 21,53%. Второй тур состоится 7 мая.

Поддерживает цену золота сохранение геополитической напряженности вокруг КНДР. Так, в понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что Совет Безопасности ООН должен быть готов ввести новые санкции в отношении Северной Кореи. Представитель Госдепа США заявлял, что Рекс Тиллерсон 28 апреля обсудит с Совбезом ООН варианты новых действий по КНДР.

Напряженность на Корейском полуострове возросла в связи с ожиданиями, что в честь 85-й годовщины основания Корейской Народной армии, которая отмечается во вторник, КНДР может провести шестое ядерное испытание или отметить этот день очередными ракетными пусками. Как сообщило ранее во вторник агентство Ренхап со ссылкой на правительственные источники, КНДР провела крупнейшие артиллерийские учения в районе порта Вонсан.