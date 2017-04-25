Доллар к евро стабилен 25 апреля, рынок ждет предложений по налоговой реформе в США

Курс доллара к евро стабилен на торгах во вторник после снижения на 1,3% накануне на результатах первого тура президентских выборов во Франции.

Пара евро/доллар торгуется на уровне $1,0865 по сравнению с $1,0868 на закрытие предыдущей сессии. Ранее в ходе торгов курс евро опускался до $1,0851.

Трейдеры ждут новостей из США, где в среду может быть обнародован план налоговой реформы. По данным СМИ, американский президент Дональд Трамп в рамках налоговой реформы предложит снизить налог на прибыль компаний до 15% с нынешних 35%.

Американская администрация считает снижение налогов более приоритетной задачей, чем ограничение размера бюджетного дефицита, пишет Financial Times. Однако такой подход может не найти поддержки в Конгрессе.

Курс доллара относительно иены вырос во вторник до 110,17 иены по сравнению с 109,77 иены накануне. Пара евро/иена торгуется на уровне 119,7 иены против 119,29 иены в понедельник.

Как сообщалось, кандидат в президенты Франции от движения "Вперед" Эмманюэль Макрон набрал 23,75% голосов в первом туре выборов главы государства, прошедшем в минувшее воскресенье, второе место заняла кандидат от ультраправых Марин Ле Пен, получив 21,53% голосов.

Рынки опасались, что во втором туре окажется, помимо Марин Ле Пен, левый кандидат Жан-Люк Меланшон (движение "Непокоренная Франция") - они оба выступают за выход Франции из Евросоюза. Французские избиратели, однако, не поддались глобальной популистской волне, поддержав центриста.

Теперь, согласно результатам опросов, Э.Макрон является главным претендентом на победу во втором туре президентских выборов, который состоится 7 мая.

Эксперты HSBC полагают, что победа Э.Макрона во втором туре приведет к устойчивому укреплению евро. Согласно их прогнозу, к концу 2017 года евро будет стоить $1,2, что является максимумом с начала 2015 года.

Победа Э.Макрона в основном сведет на нет опасения возможного развала еврозоны - основной фактор, сдерживавший укрепление евро, отмечает главный стратег HSBC по валютным рынкам Дэвид Блум.

Поддержку евро, по его словам, также будет оказывать ослабление энтузиазма трейдеров в отношении экономической политики президента США Дональда Трампа.

"В плане влияния на рынок политические амбиции - это ничто без реализации обещаний, - цитирует Д.Блума MarketWatch. - Провал Д.Трампа в реформе здравоохранения уже вызвал некоторые сомнения у инвесторов".

По словам эксперта, сокращение Европейским центральным банком (ЕЦБ) объемов выкупа активов в рамках программы количественного смягчения (QE) с текущего месяца позволяет участникам рынка ждать от Центробанка новых шагов для уменьшения объемов стимулирования экономики.

Аналитики HSBC не ожидают, что ЕЦБ приступит к подъему ключевых процентных ставок до 2019 года.

"Однако это не означает, что инвесторы не начнут закладывать ожидания повышения ставки в курс евро задолго до этого", - говорит Д.Блум.