Остатки средств на корреспондентских и транзитных счетах банков 24 апреля

|Дата
|сумма, млн грн
|19 апреля
|50509.3
|20 апреля
|51847.4
|21 апреля
|50873.2
|24 апреля
|49495.2
Данные: Нацбанк Украины.
Топливно-энергетический комплекс
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Топливно-энергетический комплекс
11:02 24.04.2017 |
|Дата
|сумма, млн грн
|19 апреля
|50509.3
|20 апреля
|51847.4
|21 апреля
|50873.2
|24 апреля
|49495.2
Данные: Нацбанк Украины.
|
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