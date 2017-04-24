21 апреля объем торгов долларом на межбанке увеличился на $23,5 млн до $132,7 млн

В пятницу, 21 апреля, объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке (межбанк) увеличился на 23,5 млн долларов по сравнению с 20 апреля до 132,7 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) увеличился на 20,6 млн долларов по сравнению с 20 апреля до 156,1 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в марте объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанке увеличился на 19,4%, или на 1,045 млрд долларов до 6,429 млрд долларов по сравнению с февралем.

Курс доллара на межбанке после укрепления в четверг на 3 коп. в пятницу укрепился на 3 коп. до уровня 26,72 UAH/USD.