Доллар торгуется разнонаправленно 24 апреля после I тура выборов президента Франции

Доллар торгуется разнонаправленно к иене и евро - примерно на уровнях утра - на фоне итогов первого тура президентских выборов во Франции, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.44 EET курс доллара к иене растет до 110,13 иены за доллар со 109,07 иены на прошлых торгах. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) повышается на 0,06%, до 99,02 пункта.

Курс евро к доллару увеличивается до 1,0854 доллара за евро с 1,0726 доллара за евро на предыдущем закрытии. Европейская валюта слегка замедлила темпы роста по отношению к американской после достижения ранее в понедельник максимальной отметки с 11 ноября 2016 года - 1,0920 доллара за евро.

Первый тур выборов во Франции прошел в воскресенье, 23 апреля. По данным МВД Франции, лидер движения "Вперед", экс-министр экономики Франции Эммануэль Макрон и лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен выходят во второй тур президентских выборов. Макрон набрал 23,75% голосов, Ле Пен - 21,53%.

"Я немного удивлен напряженностью ралли, потому что этот результат сам по себе не так уж удивителен", - сказал глава европейского отдела исследований Barclays Филипп Гуден де Валлерен (Philippe Gudin de Vallerin).

Он добавил, что Европе удалось избежать худшего сценария, и именно поэтому на всех рынках произошло ралли, и отметил, что надеется на то, что Макрон станет президентом и укрепит отношения между Францией и Германией.