Цена золота снижается 24 апреля на фоне результатов I тура президентских выборов во Франции

Стоимость золота снижается в понедельник на фоне результатов первого тура президентских выборов во Франции, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 08.52 EET цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 13,30 доллара, или на 1,03% - до 1275,70 доллара за тройскую унцию. Стоимость июльского фьючерса на серебро опускалась на 0,35% - до 17,88 доллара за унцию.

Экс-министр экономики Франции Эммануэль Макрон и лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен выходят во второй тур президентских выборов во Франции, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на окончательные данные МВД страны. Макрон получил 23,75% голосов, а Ле Пен - 21,53%.

Трейдеры опасаются победы на выборах Ле Пен, которая призывала к выходу Франции из еврозоны. На фоне лидерства в гонке Макрона снижается спрос на безопасные активы, к которым традиционно относится золото.

Сдерживает снижение стоимости золота сохраняющаяся напряженность вокруг Северной Кореи. В воскресенье морские силы самообороны Японии объявили о начале совместных учений с американским атомным авианосцем "Карл Винсон" в Тихом океане.

Как ожидается, после учений, которые продлятся несколько дней, ударная авианосная группа США будет развернута у Корейского полуострова. Газета правящей Трудовой партии Кореи в ответ на это сообщила, что Пхеньян готов потопить авианосец "Карл Винсон", чтобы продемонстрировать свою военную мощь, отмечало агентство Рейтер.