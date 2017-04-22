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Курс доллара на межбанке 21 апреля продолжил снижение
23:37 21.04.2017 |
Межбанковский валютный рынок традиционно открылся котировками на уровне закрытия торгов за предыдущий день у отметки 26.74/26.76 грн/$. Далее вслед за увеличением предложения иностранной валюты курс доллара на межбанке просел до 26.70/26.73 грн/$.
«Однако уже к обеду они откорректировались до значений 26.72/26.74 грн/$», - рассказал UBR.ua директор департамента казначейства Пиреус Банка Игорь Якобчук.
Как заметил начальник казначейства Укрсоцбанка Руслан Кравченко, сегодня на межбанке повторился уже наметившийся тренд последней недели - курс еще немного просел, а НБУ выкупал излишки валюты с рынка по наиболее выгодному курсу.
По прогнозам опрошенных UBR.ua казначеев банков, на следующей неделе тренд понижения курса может изменится повышением в связи с окончанием месяца - многим компаниям необходимо будет закрывать свои контракты, что может несколько поднять курс.
Но этому может помешать население, которое активно сдавало валюту перед Пасхой и продолжит делать это в преддверии майских праздников.
«Мы принимаем валюты сейчас примерно на $300-350 тыс. больше, чем продаем. А в случае с крупными банками эти перекосы могут достигать миллионов долларов. Поэтому закрытие контрактов компаниями вряд ли будет иметь первоочередное влияние на рынок на следующей неделе. Повышение курса может быть уже после майских праздников, после завершения посевной, когда активное поступление валюты прекратится», - рассказал UBR.ua казначей одного из украинских банков.
Следовательно, на следующей неделе, по прогнозам банкиров, межбанковский валютный рынок попробует и дальше играть на понижение курса доллара и попытается пробить отметку ниже 26,70 грн/$. Если конечно, ему позволит это сделать НБУ, который вполне может в таком случае выйти на рынок со скупкой излишков валюты и не дать курсу упасть еще больше.
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