Национальный банк объясняет, что курс гривны в 1 квартале укреплялся благодаря высоким ценам на основные экспортные товары Украины.

Об этом говорится в инфляционном отчете Нацбанка, передают Українські Новини.

"Мировая ценовая конъюнктура для украинских экспортеров в 1 квартале улучшилась по сравнению с предыдущим кварталом за счет высоких цен на сталь, железную руду и зерновые. Высокие экспортные поступления перевесили влияние сезонных и временных факторов, обусловив укрепление гривны с середины января", - отмечает НБУ.

Главным результатом укрепления курса стало возобновление покупки иностранной валюты для пополнения международных резервов.

По результатам 1 квартала 2017 года (по состоянию на 7 апреля) чистая покупка НБУ иностранной валюты составила 146,2 млн долларов.

НБУ считает, что после стремительного роста в конце 2016 - начале 2017 года внешняя ценовая конъюнктура для украинских экспортеров постепенно откорректируется в сторону понижения до конца года.

Однако средний уровень в 2017 году будет оставаться выше по сравнению с предыдущим годом, прежде всего за счет цен на черные металлы, железную руду и зерновые.

Ожидается, что цены на черные металлы, несмотря на возможную коррекцию, будут оставаться высокими за счет увеличения спроса, высоких цен на сырье и действия антидемпинговых пошлин, введенных рядом стран.

Нацбанк полагает, что в ближайшие месяцы цены на руду будут оставаться относительно высокими ввиду увеличения спроса со стороны США и ожиданий прекращения экспорта на мировой рынок необработанной железной руды Ираном (входит в топ-10 крупнейших мировых экспортеров руды).

Однако, начиная с середины 2 квартала, можно ожидать удешевление железной руды на фоне сокращения импорта руды Китаем, а также увеличение предложения со стороны США, Австралии и Бразилии.

По мнению Нацбанка, цены на зерновые после пикового падения во второй половине 2016 года будут постепенно расти на фоне увеличения спроса, несмотря на рекордный мировой урожай.

Дополнительную поддержку окажет незначительный рост цен на топливо, которое занимает существенную долю в себестоимости продукции.

НБУ считает, что перспективы урожая озимой пшеницы, несмотря на текущие трудности, в целом благоприятные.

В отличие от пшеницы, мировой баланс кукурузы в 2017/2018 будет несколько хуже.

"Это связано, прежде всего, с ожидаемым сокращением производства в США в условиях частичной переориентации на сою, которая является более рентабельной культурой для выращивания", - объясняют в Нацбанке.

В результате цены на кукурузу пересмотрены несколько больше, чем цены на пшеницу.

На мировом рынке нефти ожидается тенденция к умеренному росту цен вследствие выполнения соглашения между основными производителями нефти о сокращении объемов добычи.

По оценкам НБУ, цены на нефть в 2017 году будут колебаться в диапазоне 52-59 долларов/баррель и постепенно расти в 2018 -2019 годах до 66 долларов /баррель.

Как сообщали Українські Новини, с начала года курс гривны на межбанке укрепился на 1,58% с 27,18 UAH/USD до 26,75 UAH/USD.