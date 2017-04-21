Национальный банк в четверг, 20 апреля, продал банкам свои депозитные сертификаты на общую сумму 12 054 млн гривен.

Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.

Нацбанк для регулирования ликвидности банков мобилизовал средства путем проведения тендера по размещению депозитных сертификатов НБУ overnight по средневзвешенной процентной ставке 11,00% годовых 44 банкам на сумму 4 322 млн гривен и сроком на 14 дней по средневзвешенной процентной ставке 13,00% годовых 32 банкам на сумму 7 732 млн гривен.

Как сообщали Українські Новини, НБУ 19 апреля продал банкам свои депозитные сертификаты на общую сумму 11 818 млн гривен.

В соответствии с пунктом 2.6 главы 2 Положения о регулировании Национальным банком Украины ликвидности банков Украины, утвержденным постановлением правления от 30.04.2009 №259, по процентным тендерам по размещению депозитных сертификатов банки самостоятельно предлагают процентную ставку.

В январе-марте Национальный банк для регулирования ликвидности банков мобилизовал (привлек) средств банков на общую сумму 750,294 млрд гривен, что на 12,1% меньше, чем за январь-март 2016 года.

В 2016 году Нацбанк мобилизовал средств банков на общую сумму 2 946,9 млрд гривен.