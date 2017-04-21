Национальный банк Украины определил остатки средств на корреспондентских и транзитных счетах.
|Дата
|сумма, млн грн
|18 апреля
|47639.2
|19 апреля
|50509.3
|20 апреля
|51847.4
|21 апреля
|50873.2
Данные: Нацбанк Украины.
Топливно-энергетический комплекс
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Топливно-энергетический комплекс
10:57 21.04.2017 |
Национальный банк Украины определил остатки средств на корреспондентских и транзитных счетах.
|Дата
|сумма, млн грн
|18 апреля
|47639.2
|19 апреля
|50509.3
|20 апреля
|51847.4
|21 апреля
|50873.2
Данные: Нацбанк Украины.
|
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