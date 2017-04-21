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Топливно-энергетический комплекс
20 апреля объем торгов долларом на межбанке уменьшился на $59,9 млн до $109,2 млн
10:31 21.04.2017 |
В четверг, 20 апреля, объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке (межбанк) уменьшился на 59,9 млн долларов по сравнению с 19 апреля до 109,2 млн долларов.
Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.
Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) уменьшился на 110,5 млн долларов по сравнению с 19 апреля до 135,5 млн долларов.
Как сообщали Українські Новини, в марте объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанке увеличился на 19,4%, или на 1,045 млрд долларов до 6,429 млрд долларов по сравнению с февралем.
Курс доллара на межбанке после укрепления в среду на 2 коп. в четверг укрепился на 3 коп. до уровня 26,75 UAH/USD.
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