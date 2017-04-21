В четверг, 20 апреля, объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке (межбанк) уменьшился на 59,9 млн долларов по сравнению с 19 апреля до 109,2 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) уменьшился на 110,5 млн долларов по сравнению с 19 апреля до 135,5 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в марте объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанке увеличился на 19,4%, или на 1,045 млрд долларов до 6,429 млрд долларов по сравнению с февралем.

Курс доллара на межбанке после укрепления в среду на 2 коп. в четверг укрепился на 3 коп. до уровня 26,75 UAH/USD.