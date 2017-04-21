Стоимость золота в последний день рабочей недели снижается в преддверии первого тура президентских выборов во Франции, который состоится в ближайшее воскресенье, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 08.52 EET цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 2 доллара, или на 0,16% - до 1281,60 доллара за тройскую унцию. Стоимость майского фьючерса на серебро опускалась на 0,24% - до 17,98 доллара за унцию.

Согласно результатам опроса, проведенного 19-20 апреля компанией Elabe, лидерство в президентской гонке сохраняет экс-министр экономики Эммануэль Макрон, которого готовы поддержать 24% избирателей. Второе место занимает Лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен - за нее собираются отдать свой голос 21,5% опрошенных, что на 0,5 ниже, чем три дня назад. О поддержке экс-премьера Франции Франсуа Фийона заявили 20% опрошенных, за лидера движения "Непокорившаяся Франция" Жан-Люка Меланшона свой голос готовы отдать 19,5%.

Трейдеры опасаются победы Ле Пен, которая призывает к выходу Франции из еврозоны. Результаты опросов, которые указывают на вероятную победу Макрона в первом туре, снижают спрос на рисковые активы, двигая цену драгметалла вниз.