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Топливно-энергетический комплекс
Золото дешевеет 21 апреля перед президентскими выборами во Франции
09:15 21.04.2017 |
Стоимость золота в последний день рабочей недели снижается в преддверии первого тура президентских выборов во Франции, который состоится в ближайшее воскресенье, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 08.52 EET цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 2 доллара, или на 0,16% - до 1281,60 доллара за тройскую унцию. Стоимость майского фьючерса на серебро опускалась на 0,24% - до 17,98 доллара за унцию.
Согласно результатам опроса, проведенного 19-20 апреля компанией Elabe, лидерство в президентской гонке сохраняет экс-министр экономики Эммануэль Макрон, которого готовы поддержать 24% избирателей. Второе место занимает Лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен - за нее собираются отдать свой голос 21,5% опрошенных, что на 0,5 ниже, чем три дня назад. О поддержке экс-премьера Франции Франсуа Фийона заявили 20% опрошенных, за лидера движения "Непокорившаяся Франция" Жан-Люка Меланшона свой голос готовы отдать 19,5%.
Трейдеры опасаются победы Ле Пен, которая призывает к выходу Франции из еврозоны. Результаты опросов, которые указывают на вероятную победу Макрона в первом туре, снижают спрос на рисковые активы, двигая цену драгметалла вниз.
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